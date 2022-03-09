Уфа, , 11:13 — REGNUM Еще 950 доз вакцины «Спутник М» для подростков поступит в ближайшее время в Башкирию. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

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Министр сообщил, что в настоящее время в республике 2376 подростков в возрасте от 12 до 18 лет завершили вакцинацию от COVID-19.

Согласно данным на 8 марта в республике прививку от COVID-19 получили 2 481 398 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии решили сократить число коек для пациентов с COVID-19.