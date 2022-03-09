Тверь, 9 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области 8 марта, по факту пожара начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Тело женщины 1940 года рождения было обнаружено при тушении пожара в квартире в жилом доме в городе Бежецк. Следователем СК произведен осмотр места происшествия. Для установления причин возгорания и гибели женщины назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в результате пожара в жилом доме в Краснохолмском районе Тверской области погибли мужчина и женщина, СК также начал проверку.