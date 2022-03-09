Мурманск, 9 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Мурманской области с 14 марта отменяются QR-коды для посещения театров и спортивных мероприятий. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

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«У нас с каждым днем коронавирусом заражается все меньше людей, мы продолжаем смягчать ограничения. С 14 марта отменяются QR-коды для посещения театров и спортивных объектов», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти от менили требование о QR-кодах при посещении заведений общепита.