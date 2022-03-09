Москва, 9 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Многим жителя России поступают нежелательные звонки от телефонных роботов. Есть один эффективный способ чтобы, избавиться от звонков ботов, передавало радио «Спутник» со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Олег Седов.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Он пояснил, что граждане сами часто оставляют свои номера телефонов при регистрации на различных онлайн-ресурсах. Оттуда личные данные попадают в базы данных для обзвонов. Сейчас таким обзвоном стали занимать не люди, а телефонные роботы.

По мнению Седова, полностью остановить поток звонков от телефонных роботов невозможно. Но чтобы снизить число звонков от телефонных роботов-спамеров, гражданам просто не нужно отвечать на вызовы с незнакомых номеров.

«Роботы делают холодный обзвон, то есть набирают случайные номера. Если телефон абонента не отвечает, то с точки зрения робота номер становится неактуальным. Человека просто оставят в покое», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России могут стать жертвой новой уловки телефонных мошенников.

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