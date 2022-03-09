Париж, 9 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Согласно оценке, опубликованной INSEE, количество новых рабочих мест во Франции за год превысило докризисный уровень, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В частном секторе зарегистрировано 677 700 рабочих мест за год. В 2019 году было зарегистрировано 323 700 рабочих мест.

Кроме того, в 2020 году из-за эпидемии COVID-19 во Франции уничтожили около 320 000 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 173 случая смерти от COVID-19.