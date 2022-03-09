Москва, 9 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Подрядчика, который выполнит реставрацию здания для нужд государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, выберут в рамках тендера 29 марта 2022 года. Стартуют торги с начальной ценой 672 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

(сс) SergeyStepykin Театральный музей им А. А. Бахрушина

Заказчиком выступает сам музей. Работы планируются в «Здании музея им. Бахрушина, 1894 г. — Главный дом» по адресу Бахрушина, 31/12, стр. 1, которое является объектом культурного наследия с 1974 года.

В задачи исполнителя входит большой комплекс работ, в том числе реставрация и воссоздание элементов стропильной системы, инъектирование кладки стен и перемычек, переборка лицевой кладки стен, воссоздание слуховых окон и люкарен с первоначальным рисунком заполнения, кирпичных печных труб с металлическими дымниками, металлических завершений на шатрах кровли. Что касается благоустройства, то «проект разработан на все здания, которые расположены на одной территории».

Начальная цена лота — 672 537 550 рублей при авансе 30%. Работы должны выполнить за 26 месяцев с даты подписания договора.