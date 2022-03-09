Владивосток, 9 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Приморье продолжается регистрация общественных наблюдателей за реализацией национальных проектов. За пять дней подано уже 173 заявки от кандидатов, их будут принимать до 28 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Нацпроекты

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Пока больше всего заявок поступило от жителей Владивостока, они заполнили 68 анкет. В Спасске-Дальнем 21 желающий стать общественным наблюдателем. От Артема заявились 14 жителей.

Всего институт общественных наблюдателей готов принять около 200 активных приморцев.

«В этом году общественные наблюдатели будут следить за ходом создания 230 социально значимых объектов в Приморье. Все они будут реализованы в рамках национальных проектов. По возможности будем также подключать их к мониторингу объектов, предусмотренных краевой инвестиционной программой, Национальной программой по развитию Дальнего Востока, проектами инициативного бюджетирования «Твой проект», — рассказал и.о. руководителя агентства проектного управления Приморья Леонид Лебедев.

Отмечается, что Приморье одним из первых в России запустило такой механизм как институт общественных наблюдателей за реализацией нацпроектов и получения обратной связи от населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье объём финансирования национальных проектов в 2022 году составляет 26,7 млрд рублей. Большая часть средств предусмотрена на реализацию проектов «Демография» и «Здравоохранение».