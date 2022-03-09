Кабул, 9 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Местные источники в уезде Пасабанд афганской провинции Гор сообщают, что мужчина и его внук были убиты во сне.

kropekk_pl Убийство

По словам источников, мотив убийства неясен, сообщает газета «8 Собх».

Пресс-служба полицейского управления Гора подтверждает, что инцидент, имел место, и сообщает, что по обвинению в причастности к делу был арестован один человек.

Многие жители провинции Гор называют мотивом таких убийств личные счёты и призывают власти не допускать повторения подобных инцидентов.