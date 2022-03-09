Москва, 9 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В московском аэропорту Внуково во вторник, 8 марта, пассажирский самолёт Boeing 737−500 авиакомпании Utair выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ronnie Macdonald Boeing 737

«8 марта во Внуково произошло выкатывание Boeing 737−500 на боковую полосу безопасности при начале разбега», — говорится в сообщении.

Также указывается, что инцидент произошел с рейсом UT379 Москва-Сыктывкар и уточняется, что при этом никто не пострадал, высадка пассажиров была проведена через трап штатным способом.

«Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что в настоящее время ведется проверка технического состояния лайнера и устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта пилот и пассажир легкомоторного самолета погибли при крушении воздушного судна в Волховском районе Ленинградской области.