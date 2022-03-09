Москва, 9 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство новорождённого ребёнка — по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ, сообщили 9 марта в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Government of Alberta Новорожденный

В СК рассказали, что на автостоянке у жилого дома на улице Перерва в сумке нашли новорождённого мальчика. Младенца госпитализировали в одну из клиник, ему оказывается помощь, проводится обследование.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения матери ребёнка, допрашиваются возможные очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения», — пояснили в пресс-службе главка.