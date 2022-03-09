Симферополь, 9 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Учеников и сотрудников нескольких школ Симферополя эвакуировали утром 9 марта после поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в школы №№ 2, 4, 14 и 35.

«Проводится эвакуация учеников и сотрудников образовательных учреждений. Работают профильные службы», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели волна ложных сообщений о якобы заминированных объектах прокатилась по многим российским регионам. Так, в Воронеже фактически ежедневно эвакуируют по несколько объектов. Все звонки и сообщения на электронную почту поступают из-за рубежа.