Петушки, Владимирская область, 9 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области два человека погибли и три человека пострадали при столкновении автомобиля и пассажирского автобуса, сообщили «Владимирские ведомости» со ссылкой на МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 8 марта в Петушинском районе, на трассе Аннино — Костино. По предварительной версии, водитель внедорожника не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.

Водитель и пассажир внедорожника скончались на месте. Пострадали водитель и два пассажира автобуса, один из них был госпитализирован.