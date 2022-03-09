Калайи-Нау, Афганистан, 9 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Калайи-Нау, административном центре афганской провинции Багдис, женщина свела счёты с жизнью. Об этом сообщают местные источники.

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Источники уточнили газете «8 Собх», что 25-летняя женщина покончила жизнь самоубийством в доме своего отца в местности Чакра провинции Бадгис. Причиной такого поступка стали проблемы в семье. У неё остались двое малолетних детей.

Местные власти пока никак не прокомментировали инцидент.