Благовещенск, 9 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. На технологической дороге в Селемджинском районе Амурской области опрокинулся грузовик. Его водитель погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе УГИБДД по региону.

Валерий Горелых ДТП

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Водителю было 38 лет. Обстоятельства ДТП выясняются. ЧП случилось утром 9 марта. Мужчина скончался на месте аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе ДТП в Амурской области унесло жизни троих молодых людей. Погибшим было 17, 18 и 19 лет.