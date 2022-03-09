Канберра, 9 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции 9 марта подтвердил, что чрезвычайное положение в стране будет объявлено из-за обширных наводнений в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, передает телеканал Nine News.

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«Я намерен обратиться с рекомендацией к генерал-губернатору принять общенациональную чрезвычайную декларацию в связи с суровыми погодными условиями и наводнениями в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, чтобы обеспечить наличие всех наших чрезвычайных полномочий и сократить любую бюрократическую волокиту, с которой мы можем столкнуться при доставке услуг и поддержки на местах», — говорится в заявлении Моррисона.

Моррисон подчеркнул, что принятие специальной чрезвычайной декларации стало доступно после «Черного лета 2019−2020 годов», когда стране был нанесен существенный урон от лесных пожаров.

Сейчас же режим ЧП могут вводить власти отдельных штатов. Жители Квинсленда и Нового Южного Уэльса уже могут рассчитывать на выплату 1000 долларов в связи с наводнениями.