Сретенск, Забайкальский край, 9 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю сообщает подробности спасения троих человек из горящего дома. ЧП случилось вечером 8 марта в Сретенске.

Cameron Strandberg Пожар

Сообщение поступилона пульт пожарной охраныв 20:26 по местному времени. К месту вызова были направлены подразделения Пожарно-спасательной части № 32, в составе 9 человек личного состава и двух единиц техники.

На момент прибытия первых подразделений горела крыша, площадью 50 кв. метров и веранда — 20 кв. метров. Направленное в дом на разведку звено газодымозащитной службы обнаружило и вывело на улицу трёх жильцов, отрезанных от выхода огнём. Также из здания были эвакуированы два газовых баллона.

«Открытое горение было ликвидировано в 20:45 по местному времени. Несмотря на отсутствие близких источников водоснабжения, благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить переход огня на жилые помещения. В результате пожара огнём повреждена крыша и веранда жилого дома на общей площади 70 кв. метров», — пояснили спасатели. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде.

Как сообщало ИА REGNUM,16 января 2022 года на пожаре в поселке Шерловая Гора Борзинского района при тушении нашли два тела. Это 67-летняя женщина (хозяйка дома) и её 13-летняя внучка.

Читайте также: В Забайкалье на пожаре нашли два тела