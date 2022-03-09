Токио, 9 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Известный аниме-режиссёр Тайки Нисимура заявил, что собирается подать в суд на некую студию, которая не выплатила ему зарплату. Об этом 9 марта сообщил портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Аниматор пока не сообщил, о какой именно компании идёт речь, но отметил, что если студия не выплатит ему деньги, которые задолжала ещё два с половиной года назад, то вскоре он опубликует её название в одном из еженедельных журналов.

«После консультаций с адвокатами и другими лицами мы также рассмотрим вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявил Нисимура.

Для справки: Тайки Нисимура работал над созданием сериалов «Наруто», «Боруто: Новое поколение Наруто», «Эрго Прокси», «Семь смертных грехов: Гнев богов», «Школьный переполох», «Алдноа.Зеро» и других. Ранее режиссёр заявил, что будет делать всё для того, чтобы «исправить» аниме-индустрию, в которой, по его мнению, имеют место проблемы сексуальных домогательств и злоупотребления властью.