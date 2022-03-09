София, 9 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Полиция города Добрича (северо-восток Болгарии) задержала местного жителя, подозреваемого в осквернении флага Европейского союза. Об этом 9 марта сообщает софийская газета «Монитор».

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По предварительным данным, указанный мужчина обвиняется в том, что в ходе празднования Дня освобождения Болгарии 3 марта нынешнего года в Добриче он измазал один из символов ЕС фекалиями. При этом задержанный гражданин не только не отрицает своей вины, но и заявляет о намерении продолжать подобную «протестную деятельность».

Если его вина будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет или штраф до 3000 левов ($1675).

Ведется следствие.