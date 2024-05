Лондон, 9 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Британский исполнитель Эд Ширан предстал перед Высоким судом Лондона по делу о возможном нарушении авторских прав. Об этом 9 марта пишет Billboard.

Во время дачи показаний Эд Ширан исполнил несколько песен — он спел отрывки из своих хитов I See Fire, Oh I, Oh I, Oh I, Shape of You, а также песню Feeling Good певицы Nina Simone. Как отмечает издание, тем самым артист пытался доказать, что мелодия, в копировании которой его обвиняют, является широко используемой «минорной пентатоникой». «Если вы поместите все эти песни в одну тональность, они будут звучать одинаково», — объясняет Ширан.

По данным Billboard, во время судебного процесса также по ошибке включили короткий отрывок из неизданной песни Эда Ширана. Как выяснилось позже, на ноутбуке адвоката певца случайно воспроизвели не ту папку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыканты Сами Чокри и Росс О'Донохью подали иск в суд против Эда Ширана. Они утверждают, что артист скопировал часть их песни Oh Why в своём треке Shape Of You 2017 года.