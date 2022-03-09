Петрозаводск, 9 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Республике Карелия за зиму во время катания на тюбингах («ватрушках») с горок тяжелые травмы получили десять детей. Об этом 9 марта сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

EncMstr Тюбинг

По его словам, каждый сезон в регионе на «ватрушках» травмируются несколько десятков детей. В этом году детей, получивших тяжелые повреждения — переломы бедер, серьезные ушибы внутренних органов, скелетные и черепно-мозговые травмы — поступило в Детскую республиканскую больницу десять человек. Последнее травмирование было зарегистрировано 4 марта в Сортавале.

«Тяжелую черепно-мозговую травму ребенок получил накануне вечером, в течение ночи состояние стабилизировали медики Сортавальской ЦРБ, утром вертолетом санавиации девочку транспортировали в Петрозаводск», — рассказал чиновник.

В настоящий момент состояние ребенка оценивается медиками как стабильно тяжелое. Девочка из реанимации уже переведена в отделение и находится под наблюдением врачей.