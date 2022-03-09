Цхинвал, 9 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Транскавказскую магистраль (Транскам), соединяющую Южную Осетию с Россией, закрыли для большегрузных машин 9 марта из-за сильного снегопада. Об этом агентству «Рес» сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

15.mchs.gov.ru На Транскавказской магистрали

По данным ведомства, ограничение ввели с 10:00 по местному времени (совпадает с мск). Оно касается движения в обе стороны, Рокский тоннель закрыт. Существует высокая опасность схода лавин, на дорогах местами гололёд.

«Запрет на передвижение большегрузов будет сохраняться до особого распоряжения», — сообщили в МЧС.

Напомним, Транскам — это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Зимой трассу из-за непогоды могут перекрывать на несколько дней.