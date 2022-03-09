Канберра, 9 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. 9 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отправился в один из пострадавших от наводнения районов страны, чтобы пообщаться с местными жителями Лисмора и оценить масштабы разрушений. Однако на пресс-конференции с журналистами, он столкнулся с критикой в свой адрес, и ему пришлось признать воздействие изменения климата на погодные условия в Австралии, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Вы обеспокоены тем, что все больше и больше людей будут сильно злиться, потому что они думают, что ваше правительство делает в этой области недостаточно?» — спросил репортер.

«Изменение климата оказывает влияние здесь, в Австралии», — признал Моррисон.

«Вот почему, как правительство Австралии, мы взяли на себя обязательство стать первым правительством в мире, взявшим на себя обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году … Мы уже сократили их на 20%. В Новой Зеландии, Канаде, Японии этим похвастаться не могут», — добавил премьер-министр.