Чита, 9 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 9 марта и в течение суток 10 марта местами по региону ожидается снег, усиление ветра 15−20 м/с, по южной половине края 25−30 м/с, понижение температуры воздуха на 10° и более.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Также не исключены метели, пыльные бури. На автодорогах возможны гололедица и снежные накаты.

«Уважаемые забайкальцы! Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю напоминает о мерах безопасности», — отмечают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода продемонстрирует в соседней Иркутской области. Там в течение ближайших суток ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 20−25 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега и снега, метели, налипание мокрого снега.

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