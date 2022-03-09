Нижний Новгород, 9 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на пешеходов в Нижнем Новгороде пострадали шесть человек. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП

Авария произошла вечером 8 марта на улице Коммуны в Сормовском районе. 27-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Accen сбил пешеходов, идущих по тротуару. Уточняется, что стаж вождения мужчины — около 1 года.

В результате ДТП женщины в возрасте 27 и 28 лет были госпитализированы с ушибами мозга и черепно-мозговыми травмами, передает НТА-Приволжье. Четверо мужчин в возрасте от 21 года до 39 лет также попали в больницу, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на четверг водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, переходивших Невский проспект в Петербурге на разрешающий сигнал светофора. От удара пострадавшие отлетели на десятки метров, один человек погиб, другой получил тяжелые травмы.

Читайте также: Водитель сбил пешеходов на Невском проспекте, один человек погиб