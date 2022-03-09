Москва, 9 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Правительство России получило расширенные полномочия по упрощению разрешительных процедур в сфере строительства, в том числе созданию туристических объектов и обеспечивающей инфраструктуры. Об этом 9 марта сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Официальный сайт правительства России Дмитрий Чернышенко

Он пояснил, что утверждённые президентом Владимиром Путиным изменения в законодательстве поддержат туристические инфраструктурные проекты и бизнес.

В частности, по словам Чернышенко, стало возможным устанавливать упрощённый режим подготовки документации по планировке территорий, градостроительным планам, по процедуре ввода объектов в эксплуатацию. Это позволит инвесторам туристической отрасли ускорить выход на строительную площадку, запуск проектов и непосредственно ввод объектов в эксплуатацию.

«Благодаря изменениям правительство теперь вправе снять с инвесторов существовавшие ранее административные согласования, обеспечивая зелёный коридор инфраструктурным проектам в сфере туризма. Оптимизация процесса межведомственного согласования при строительстве и реконструкции туробъектов с участием частных инвесторов обеспечит более оперативное и гибкое взаимодействие сторон», — пояснил вице-премьер.

Он уверен, что такая поддержка бизнеса ускорит ввод в эксплуатацию гостиниц и инфраструктуры для доступного и комфортного отдыха в России.