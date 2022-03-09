Москва, 9 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Введенные Евросоюзом и США в авиационной отрасли антироссийские санкции являются беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения России. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

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«Рассматриваем решения американских и ЕСовских властей как беспрецедентную попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения, ориентированные на обеспечение законных интересов в области национальной безопасности», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Биричевский подчеркнул, что такого рода ограничения, которые направлены против огромной гражданской отрасли, являются ставящими под угрозу безопасность авиаперевозок пассажиров и на внутренних, и на международных направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что российская сторона готова к оспариванию во Всемирной Торговой организации (ВТО) торговых ограничений, которые были приняты в нарушение правил и норм.