Сидней, Австралия, 9 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Из-за обильных штормов и наводнений вода в заливе Сиднея, самого крупного мегаполиса Австралии, стала темной и приобрела ржаво-коричневый оттенок. Сейчас обширные прибрежные полосы в городе заполнены мусором. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

В местном министерстве окружающей среды предупредили, что последствиям наводнений подверглись практически все пляжи в городе. Местным жителям и гостям города категорически не рекомендуется купаться в заливе и прилегающих к нему территориях.

«Из-за экстремально влажных погодных условий и наводнений загрязнение ливневыми водами может сказаться на некоторых местах для купания … Избегайте купаний, если вы видите признаки загрязнения, такие как обесцвеченная вода и плавающий мусор. Всегда проверяйте у спасателей последние данные о состоянии пляжей», — говорится в официальном предупреждении.