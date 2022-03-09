Пенза, 9 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Пензе утром 9 марта стало известно о разгерметизации резервуара для хранения битума. По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, имеются пострадавшие.

58.mchs.gov.ru Разлив битума в Пензе

На месте происшествия работают шесть единиц спецтехники и 25 человек.

Инцидент произошел на заводе на улице Антонова. В СМИ появилась информация, что госпитализированы двое рабочих.

«Информация является оперативной и подлежит уточнению», — добавили в региональном управлении МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 18 февраля в результате аварии грузового автомобиля на шоссе Ахалцихе — Аспиндза в юго-западной части Грузии разлилось большое количество битума.

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