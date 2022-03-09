Москва, 9 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Москве в 2022 году по программе реновации планируется снести порядка 50−60 старых пятиэтажек. С начала года уже построено девять новых жилых домов, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация по-московски

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что с начала реализации программы с использованием технологии «умного сноса» снесено уже 84 старых дома.

В 2022 году планируется сдать в эксплуатацию порядка 80 новых жилых домов площадью 1,2 млн кв. метров, это более 20 тысячи квартир. Больше всего — 13 новостроек площадью 152,6 тыс. кв. метров введут в Северном АО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь-февраль 2022 года ввод в эксплуатацию девяти жилых домов по реновации, площадью составила 191,3 тыс. кв. метров.

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