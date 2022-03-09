Новосибирск, 9 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Достаточный запас медикаментов, продовольственных и непродовольственных товаров поддерживается на территории Новосибирской области. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Медикаменты

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"В торговых объектах федеральных и региональных сетей представлена линейка продовольственных товаров всех ценовых категорий от разных производителей — от эконом-сегмента до сегмента премиум, — говорится в сообщении. — Также создан достаточный запас товаров в распределительных центрах крупных федеральных торговых сетей на территории региона».

Отмечается, что поставки из оптово-распределительных центров корректируются в зависимости от потребительского спроса.