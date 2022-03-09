Кострома, , 12:25 — REGNUM В Костромской области за минувшие сутки выявлено 282 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Прирост заражений снижается на протяжении последних трёх недель

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, пик пятой волны коронавируса пришёлся на 13 февраля 2022 года, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. Позднее ситуация начала стабилизироваться - 25 февраля в регионе выявили менее тысячи случаев COVID-19.

Однако, говорить о завершении волны «омикрона» ещё рано. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного санитарного врача региона Анна Батаева, инфекционисты будут отслеживать ситуацию с заболеваемостью в течение двух недель. Если количество инфицированных в целом и разных возрастных группах после мартовских праздников останется на этом же уровне, можно будет констатировать завершение процесса. В противном случае область может ожидать новый подъём инфекции.

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