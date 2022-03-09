Кострома, 9 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявлено 282 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Прирост заражений снижается на протяжении последних трёх недель

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Напомним, пик пятой волны коронавируса пришёлся на 13 февраля 2022 года, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. Позднее ситуация начала стабилизироваться - 25 февраля в регионе выявили менее тысячи случаев COVID-19.

Однако, говорить о завершении волны «омикрона» ещё рано. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного санитарного врача региона Анна Батаева, инфекционисты будут отслеживать ситуацию с заболеваемостью в течение двух недель. Если количество инфицированных в целом и разных возрастных группах после мартовских праздников останется на этом же уровне, можно будет констатировать завершение процесса. В противном случае область может ожидать новый подъём инфекции.