Джакарта, 9 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Девять пострадавших в теракте в индонезийской провинции Ачех получили компенсацию в размере 1,1 млрд индонезийских рупий, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

В Ачех девять человек получили компенсации. В 2010 году из-за перестрелки один человек получил серьезное ранение, восемь человек — ранения средней степени тяжести.

Задержка с выплатами компенсаций была связана с длительным процессом поиска документов, включая медицинские карты в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 потрясло островов Моротай в индонезийской провинции Северный Малуку.