Уфа, 9 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Несколько инфекционных-госпиталей перепрофилируют в обычные отделения в медучреждениях в Башкирии. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Pixabay.com В больнице

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По его словам, такое решение было принято в связи с большим количеством свободных коек в этих госпиталях.

Так, в обычный режим работы переведут основной корпус Демской больницы и больницу №8 в Уфе, также намерены закрыть инфекционные госпиталя в городах Салават и Кумертау.

Забелин отметил, что основное число пациентов с COVID-19 получают лечение на дому, у них фиксируется легкая форма заболевания. При этом на стационарном лечении находятся 263 пациента с COVID-19, из них 28 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Министр также сообщил, что в настоящий момент для стационарного лечения в инфекционных госпиталях Башкирии развернуто три тысячи коек для пациентов с COVID-19, из них заняты лишь 59% коек.