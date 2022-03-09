Сидней, Австралия, 9 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, зарегистрирована первая смерть человека от японского энцефалита. Медицинские власти уже предостерегли граждан избегать укусов комаров. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News.

buchse12 Комар

В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса подтвердили, что 70-летний мужчина из Гриффита скончался от укуса комара, который был переносчиком японского энцефалита, опасной вирусной инфекции, главным образом встречающейся в странах Азии.

Старик умер в больнице 13 февраля, и вскрытие, произведенное 9 марта показало, что причиной смерти был японский энцефалит.

В настоящее время известно о трех случаях заражения японским энцефалитом среди жителей Нового Южного Уэльса, включая мужчину и ребенка, которые в настоящее время находятся в больницах штата Виктория.