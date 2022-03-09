Канберра, 9 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рекомендовал штатам вводить в действие специальную «Национальную декларацию о чрезвычайном положении» в пострадавших от наводнения сообществах, чтобы затронутые непогодой регионы получили большее финансирование. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

9 марта премьер-министр Моррисон прекратил свой карантин в связи с COVID-19 и решил посетить пострадавший от наводнения город Лисмор, где он пообещал увеличить выплаты для районов, наиболее пострадавших от паводковых вод.

«Я принял это решение сегодня после консультаций с премьер-министрами штатов, после дальнейших брифингов государственных органов о ситуации на севере Нового Южного Уэльса и непосредственного наблюдения за катастрофой», — заявил Моррисон перед журналистами.

Только генерал-губернатор Австралии может объявить чрезвычайное положение в стране. Однако «Национальная декларация о чрезвычайном положении», которую могут активировать власти штатов, позволяет им получить дополнительное финансирование от федерального правительства.