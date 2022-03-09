Орел, 9 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Группа «Любэ» во главе с солистом Николаем Расторгуевым выступила перед женщинами, вынужденно переехавшими из Донецкой и Луганской Народных республик, в Орле 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Орловской области

Концерт состоялся в Орловском государственном институте культуры. В начале концерта к жительницам Донбасса обратился губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В этом году вы встречаете этот праздник вдали от дома, от близких. Но всё-таки, и это самое главное — вы в кругу друзей. В России. Вместе с братским вам народом. Рядом с людьми, которые разделили с вами общую беду. Мы действительно встречали родных по духу, по крови, по истории соотечественников, настрадавшихся за восемь лет от украинских неонацистов. Сотни и тысячи жителей региона откликнулись на вашу беду», — подчеркнул Андрей Клычков.

Участие в концерте также приняли артисты ансамбля кафедры народного пения ОГИК «Каравай», почётный работник культуры Орловской области, доцент кафедры народного пения Наталия Титова. Николай Расторгуев исполнил хиты группы «Любэ».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Воронеже благотворительный концерт для эвакуированных жителей Донбасса провёл Николай Басков.