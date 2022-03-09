В Орле перед беженцами из Донбасса выступила группа «Любэ»
Орел, 9 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Группа «Любэ» во главе с солистом Николаем Расторгуевым выступила перед женщинами, вынужденно переехавшими из Донецкой и Луганской Народных республик, в Орле 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Концерт состоялся в Орловском государственном институте культуры. В начале концерта к жительницам Донбасса обратился губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Участие в концерте также приняли артисты ансамбля кафедры народного пения ОГИК «Каравай», почётный работник культуры Орловской области, доцент кафедры народного пения Наталия Титова. Николай Расторгуев исполнил хиты группы «Любэ».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Воронеже благотворительный концерт для эвакуированных жителей Донбасса провёл Николай Басков.