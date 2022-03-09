Астана, 9 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В ходе январских беспорядков в Казахстане в нападении на Алма-Ату не участвовали 20 тыс. террористов. Об этом журналистам 9 марта заявил депутат от правящей партии «Аманат» (бывшая «Нур Отан») Айдос Сарым.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«20 тысяч террористов не вторгались, речь шла об участниках акций», — сказал Сарым.

При этом в феврале экс-советник экс-президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев сообщил другую версию. Он заявил, что действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву ложные данные о таком количестве террористов сообщило тогдашнее руководство Комитета национально безопасности, надеясь, что глава государства испугается и сбежит из страны.

Напомним, во время беспорядков Токаев сообщил в соцсети Twitter о «20 тыс. террористов» в Казахстане. Позже это сообщение было удалено. Токаев также в начале января, до окончания беспорядков снял с поста председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Их обвинили в госизмене и арестовали.