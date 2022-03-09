Чита, 9 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Забайкальское территориальное управление госсстатистики известило о ценовых изменениях на рынке автомобильного топлива.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

За период с 26 февраля по 4 марта 2022 года в увеличились цены на бензин автомобильный марок АИ-92 — на 0,02%, АИ-98 — на 0,1%. Цены на бензин автомобильный марки АИ-95 остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 19 по 25 февраля 2022 года в Забайкальском крае увеличились цены на бензин автомобильный марок АИ-92 — на 0,5%, АИ-95 — на 0,4%.

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