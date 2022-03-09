Благовещенск, 9 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении главы Благовещенского района Амурской области Евгения Седых возбуждено по статье 286 УК РФ 0 превышение должностных полномочий. Об этом сообщило ИА Amur. life.

Чиновник

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Решение об аресте Евгения Седых было принято 9 марта, задержали его двумя сутками раньше. По предварительным данным СМИ, его действия нанесли бюджету муниципалитета ущерб в десятки миллионов рублей.

Нарушение выявлено управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в районной администрации уточнили, что исполняющий обязанности главы пока не назначен. Евгений Седых возглавлял муниципалитет с 2018 года.