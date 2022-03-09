Чита, 9 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. За период с 26 февраля по 4 марта 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на бананы (8,4%). Об этом 9 марта сообщает территориальное управление государственной статистики.

Молочные продукты

Помимо этого подорожали: огурцы свежие — 6,4%, картофель — 4,7%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 3,6%, вермишель — 3,2%, помидоры свежие, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 2,9%, капуста белокочанная свежая — 2,8%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, сахар-песок — 2,4%, лук репчатый — 2%, крупа гречневая-ядрица — 1,8%, мука пшеничная — 1,7%, сметана — 1,2%, печенье, говядина, кроме бескостного мяса, соль поваренная пищевая — 0,9%, колбаса вареная, яйца куриные, маргарин — 0,8%, рыба мороженая неразделанная, свинина, кроме бескостного мяса — 0,7%, масло сливочное — 0,6%, морковь, творог — 0,5%, колбаса полукопченая и варено-копченая, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, сосиски, сардельки, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 0,4%, смеси сухие молочные для детского питания, мясо кур охлажденных и мороженых, яблоки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, консервы фруктово-ягодные для детского питания — 0,3%, водка крепостью 40% об. спирта и выше, свёкла столовая — 0,2%%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 19 по 25 февраля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен был отмечен на творог (2,5%).

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