Красноярск, 9 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Жителю Красноярского края, капитану Алексею Лёвкину, участвующему в спецоперации на Украине, присвоено звание Героя России. Об этом в своём Instagram 9 марта сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Скриншот с instagram Уроженец Красноярска, капитан Алексей Лёвкин совершил подвиг в ходе спецоперации на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам главы региона, во время выполнения боевой задачи рота Лёвкина столкнулась с подразделениями националистов. Он лично уничтожил два танка и три БМП. Когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, Алексей Лёвкин организовал отход подразделения и вынос раненых.

«Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт», — пишет Усс.

Всего танковая рота Лёвкина уничтожила восемь танков и три БМП.

Красноярец получил государственную награду «Герой России» за самоотверженность и мужество.

Как сообщало ИА REGNUM, лётчику из Комсомольска-на-Амуре Виктору Дудину присвоено звание Героя России за подвиг в ходе спецоперации.

Читайте также: Лётчику из Комсомольска-на-Амуре Дудину присвоено звание Героя России