9 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 11:30 — REGNUM Оговорки ряда иностранных компаний о временной приостановке работы не по политическим причинам, уходе и возможности позже вернуться на российский рынок, очевидно, не касаются зарубежных сервисов бронирования в сфере туриндустрии. Тот же Booking, как известно, ранее отказывал в онлайн-бронировании гостиниц и хостелов для отдыха в Крыму, а на днях информационное агентство «СеверПост.ру» сообщило о зафиксированных отказах сингапурской онлайн-системы Agoda в бронировании отелей Заполярья. В подтверждение информации информагентство разместило скриншоты, указав, что «гостиницы и гостевые дома исчезли с сайтов бронирования Booking и Agoda: отели Мурманской области не показывают ни в российской, ни в английской версиях». Кроме того, указывается, что исключены «из показа отели Заполярья». «Однако гостиницы Мурманской области не выключены из поиска на сайтах Tripadvisor и Trivago. К слову, пока эти сайты бронирования не сообщали об удалении российских отелей и гостевых домов из поиска», — сообщал «СеверПост.ру» 5 марта. Ушедший же из России сервис Airbnb, как сообщал 8 марта портал tourprom.ru, прежде запомнившийся здесь скандалами и нежеланием платить налоги, «решил компенсировать убытки от потери российского рынка за счет пропаганды демонстративной благотворительности». Британское издание The Sun, как пишет портал, опубликовало информацию сервиса бронирования о том, как британцы начали фиктивно бронировать квартиры на Украине, несмотря на отсутствие планов туда поехать. Как оказалось, речь идет о том, что таким образом через Airbnb проводится кампания по сбору донатов для украинцев. Кампанию в соцсетях запустил некий пользователь quentquarantino: «Я решил поддержать Украину, бронируя комнату в Airbnb», — заявил он. Как утверждает издание, «это позволило напрямую пожертвовать более 1,5 миллиона фунтов стерлингов людям, живущим в этой стране». Бронирования в основном происходят из США и Канады, а также из Великобритании. При этом сервис уверяет, что отказался от комиссий за такие бронирования. Сервис «в лице» ООО «Эйрбиэнби Раша» с офисом в Москве пришел на российский рынок в феврале 2012 года. Со ссылкой на данные аналитической компании SimilarWeb, как напоминает tourprom, посещаемость сайта Airbnb в доменной зоне «ru» в марте 2017 года составила 3,85 млн пользователей, однако еще в марте 2017 года Airbnb ликвидировала свою российскую дочернюю компанию, чтобы не платить в России налоги: компания предпочитала нелегально работать в России, выводя все заработанные деньги в США.

Альбрехт Дюрер. Бегство в Египет. 1496

4 марта этого года Airbnb объявила о приостановке своей работы в России. Заявление об этом в Twitter сделал гендиректор американской компании Брайан Чески. 5 марта российские СМИ сообщили о приостановке туристических услуг в России сервисом Booking. В частности, РИА Новости сообщило об этом в пресс-службе иностранной компании. Причем, судя по комментарию пресс-службы, компания предпочла обойти стороной политическую подоплеку, указав, что вынуждена приостановить свою работу в России по причине возрастающей сложности ведения бизнеса в стране. Также издание сообщает о приостановке деятельности в России сервисов Agoda и Trivago. Причем туристы, как рассказала изданию ведущий эксперт по туризму Майя Котляр, еще до этого жаловались, что Booking перестал принимать карты санкционных банков. Услугами Airbnb для путешествий внутри страны, по данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, пользовались примерно 1,5 миллиона россиян в год, на Booking.com приходилось около 35−40 процентов бронирований, в некоторых регионах — больше. По мнению арендодателя из Калининграда, публикуемого РИА Новости, доля онлайн-площадки Airbnb на российском рынке сократилась еще в 2020-м на фоне пандемии. В России этим сервисом пользовалась преимущественно молодежь. Сервис был удобен предоставлением гарантий сохранности имущества и компенсированием убытков в случае каких-либо проблем с гостями. При этом, по мнению арендодателя из Таганрога, потока гостей данный сервис «не давал» и предприимчивые арендодатели уже начали переходить на российские площадки, такие как «Авито», «Юла» и «Циан». Но эксперты отмечают, что специализация или, скажем так, клиентура у зарубежных сервисов разительно отличалась: одни работали преимущественно с частными арендодателями, другие — с гостиницами или риелторами. При этом ряд крупных и известных гостиниц указывает, что доля клиентов, приходящих непосредственно с корпоративных сайтов отелей, была выше доли, представленной клиентами иностранных сервисов бронирования. У работающих на российском рынке экспертов не возникает сомнений — отели, путешественники и другие площадки бронирования смогут адаптироваться к текущим изменениям. «Например, Booking не работает на территории Турции: находясь там, вы не сможете заказать местный отель. Но они же как-то живут — и ничего», — сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, выразив уверенность, что российские сервисы быстро «сориентируются по ситуации». Еще до ухода Booking, по словам других представителей туррынка, велась работа с российскими системами бронирования и метапоисковиками: «Островок.ру», «Яндекс.Путешествия», «101 отель». В числе аналогов иностранных сервисов эксперты называют и такие проекты, как «Броневик», Tvil.ru или Туту.ру, OneTwoTrip, где и вовсе можно найти и гостиницу, и билеты, и экскурсии.

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Большинство представителей туриндустрии сходятся во мнении, что уход Airbnb и Booking.com никак не повлияет на российский рынок бронирования жилья, пишет «Лента.ру». По крайней мере, точно не сделает его хуже. Сильная зависимость от одного конкретного агрегатора обычно наблюдалась только у небольших гостиниц и хостелов, в то время как крупные отели предпочитали диверсифицировать предложение, продвигая свои услуги через разные каналы. Поэтому большинство средств размещения не только не потеряют своего клиента, но даже могут приобрести какую-то выгоду, ведь Booking.com устанавливал слишком высокую комиссию клиентам — 18% по базовому тарифу плюс НДС. А после ухода голландского монополиста отечественные сервисы жилья могут создать для гостиниц более выгодные предложения и возродить здоровую конкуренцию на рынке. Аналогами Booking в России издание называет всё те же вышеназванные сервисы и дополняет этот список ещё другими агрегаторами — «Островок.ру» и «Суточно.ру». Кроме того, издание напоминает, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму создать замену Booking.com в России, а 5 марта РЖД запустили собственный сервис для бронирования отелей и экскурсий, к которому подключились уже более 60 тысяч гостиниц.

Добавим, истинную причину приостановки деятельности на том или ином географическом рынке или прекращения деятельности на нем, конечно, на уровне официальных релизов и заявлений, можно завуалировать. Куда хуже не ответить по обязательствам перед клиентами. Майя Котляр обратила внимание, что Booking должен не просто поселить в России людей, забронировавших февраль-март, но и выплатить комиссии средствам размещения. Пока, по ее словам, сервис обещает это сделать. Airbnb тоже уверяет, что вернет деньги, но вот с оформлениями сложнее, отметила РИА Новости арендодатель из Калининграда: остается вопрос — как это будет происходить технически, учитывая санкции, наложенные на российские банки. Так вот не станет ли этот вопрос — оговоркой?