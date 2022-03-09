Ереван, 9 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Неизвестный сообщил, что в школе имени Тараса Шевченко в Ереване якобы заложена «бомба». Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС республики.

Телефонный терроризм

По данным ведомства, сообщение поступило в 10:06 по местному времени (09:06 мск) на телефон дежурной службы. Спасатели проверяют эту информацию, в школе начали работать сапёры и кинологи. На место также прибыли пожарные.

Ранее в Ереване о «бомбе» в школе сообщили в ноябре 2019 года. Тогда в ходе проверки ничего опасного не нашли.

Стоит отметить, что школа имени Шевченко в Ереване была основана в 1943 году. В 2014 году в ней был создан зал-музей советского и украинского поэта. Школе помогало посольство Украины в Армении.