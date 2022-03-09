Обнинск, Калужская область, 9 марта 2022, 11:33 — REGNUM Более 1700 пачек немаркированных сигарет выявили сотрудники Калужской таможни в одном из магазинов Обнинска, сообщает 9 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров калужской таможни Романа Слезкова.
С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации введена обязательная маркировка табачной продукции средствами идентификации.
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