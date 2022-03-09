Обнинск, Калужская область, 9 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Более 1700 пачек немаркированных сигарет выявили сотрудники Калужской таможни в одном из магазинов Обнинска, сообщает 9 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров калужской таможни Романа Слезкова.

Фото пресс-службы калужской таможни Немаркированные сигареты

«В магазине продавались сигареты без маркировки, без акцизных марок, а также табачные изделия, предназначенные к продаже в магазинах системы беспошлинной торговли Duty Free. Из торгового оборота изъято 1754 пачек сигарет различного наименования на общую сумму около 250 тысяч рублей», — отметил Роман Слезков.

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации введена обязательная маркировка табачной продукции средствами идентификации.