Москва, 9 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Звукозаписывающая компания Universal Music Group временно прекратила деятельность на территории России. Соответствующую информацию опубликовало издание Variety вечером 8 марта.

Universal Pictures

Известно, что компания на неопределённое время закроет все офисы и приостановит различные операции. Также представители Universal Music Group заверили, что продолжат выплачивать зарплату российским сотрудникам в течение некоторого времени.

Ранее музыкальный сервис Spotify объявил о закрытии всех офисов в России. Позднее сервис лишил российских пользователей возможности оформлять Premium-подписку.