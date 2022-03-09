Вашингтон, 9 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Разработчики бесплатной игры Aperature Desk Job для портативной консоли Steam Deck допустили утечку информации о новом проекте франшизы Half-Life. Об этом 9 марта сообщает портал Comicbook.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) обнаружили во множестве файлов игры упоминание о проекте Citadel, который, вероятно, будет представлять собой «гибрид» шутера (игра, в которой упор сделан на применении огнестрельного оружия) и стратегии в реальном времени (RTS).

Кроме того, в файлах содержатся упоминания о Counter-Strike: Global Offensive Source 2, продолжении Half-Life Alyx и нескольких других отменённых проектах. Издание отметило: ранее Valve подтверждала, что иногда специально оставляет в файлах упоминания о неанонсированных играх, но нельзя сказать наверняка, идёт ли речь об этом в случае Aperature Desk Job.

Напомним, в декабре 2021 года инсайдеры сообщили, что Citadel, вероятно, разрабатывается как игра, которая будет демонстрировать возможности Steam Deck. Ожидается, что она будет представлять собой кроссовер между Half-LifeиTeam Fortress.