Вашингтон, 9 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Группа наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружила признаки активности на ядерном объекте в КНДР. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Данное заявление он сделал 7 марта в ходе заседания совета управляющих.

Он назвал продолжение Пхеньяном ядерной программы «глубоко прискорбным фактом» и добавил, что рядом со строящимся легководным реактором возводится новое здание, возможно, для поддержки производства или обслуживания компонентов реактора.

Гросси также сообщил о «постоянных признаках деятельности» на комплексе по обогащению урана в Кансоне, урановом руднике и обогатительном заводе в уезде Пхёнсан.

«Продолжение Пхеньяном ядерной программы является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает «глубокое сожаление», — подчеркнул глава МАГАТЭ.