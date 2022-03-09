Севастополь, 9 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве при проведении работ по благоустройству парка направлено в суд в Севастополе, сообщила 9 марта пресс-служба прокуратуры города. Расследование проводилось органами ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

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Обвиняемым по уголовному делу проходит генеральный директор ООО «Первая энергетическая компания». По версии следствия, мужчина, являясь руководителем предприятия подрядчика по государственному контракту, поручил подчинённой внести в акты о приемке выполненных работ заведомо недостоверные сведения о выполнении работ по благоустройству парка между улицами Андреевская и Ветвистая в посёлке Солнечный Севастополя в полном объеме. В частности, в документы были внесены сведения об укладке тротуарной плитки определенных марок, тогда как фактически при работах использовалась более дешёвая плитка. Также в документах были отражены ложные данные об использовании дважды идентичных материалов при выполнении работ по устройству основания под трубопровод, колодцев, промежуточных опор.

Таким образом, уточнили в прокуратуре, обвиняемый завладел бюджетными денежными средствами в сумме более 4,5 млн рублей.

В настоящее время дело направлено в Ленинский районный суд. Ранее по решению суда на имущество обвиняемого был наложен арест.